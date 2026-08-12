«Голодовки не сделают вас быстрее»: Дарья Непряева — об Олимпиаде, винтаже и жизни вне лыж

Лыжница Дарья Непряева в 24 года уже успела дебютировать на Олимпиаде, вернуться на Кубок мира после долгого отсутствия российских спортсменов и вплотную приблизиться к международному пьедесталу. Но за пределами трассы у неё совсем другая жизнь: охота за архивным Джоном Гальяно, футбольные суеверия, семейные споры из-за одежды и обязательный SPF даже зимой.

В интервью Life.ru Непряева рассказала, почему заранее выбирает «любимую» пару лыж, хотя сама считает эту привычку странной, как относится к результатам Олимпиады-2026, почему не видит в соперницах врагов и что думает о диетах и расстройствах пищевого поведения в женском спорте.

«Заранее начинаю болеть за одну пару»: Непряева — о лыжных суевериях

— Лыжники нередко относятся к своим лыжам почти как к живым существам. Есть ли у вас какой-то ритуал перед выходом на старт или «счастливая» пара?

— Вообще, у меня нет никакого особенного отношения к своим лыжам. Все пары выглядят одинаково — отличаются только номерами на наклейках и названием шлифта. Но каждый раз, когда мы выходим откатывать лыжи с моим сервисменом Егором, у меня почему-то появляется одна «любимица».

В голове возникает мысль: вот бы именно эта пара сегодня поехала. Не знаю почему, но я как будто заранее начинаю за неё болеть.

И когда в итоге выкатывается другая пара, я каждый раз немного расстраиваюсь. Хотя, конечно, бегу на той, которая действительно оказалась быстрее, — здесь без вариантов. Но вот эта маленькая внутренняя особенность у меня всё равно есть. Не знаю, есть ли у кого-то ещё такое, но мне самой это кажется немного странным.

Справка Life.ru: Дарья Непряева родилась 18 мая 2002 года, сейчас ей 24 года. По первому рейтинговому листу FIS сезона-2026/27 россиянка занимает 15-е место в дистанционном рейтинге и 47-е — в спринтерском. В сезоне-2025/26 её лучшими результатами на этапах Кубка мира стали четвёртое место в гонке в Лахти и пятое в скиатлоне в Фалуне.

Олимпиада-2026, «четвёрка» за сезон и надежда на российский флаг

— Вы поставили себе за прошедший сезон «четвёрку», сняв балл за Олимпиаду. Какой результат на Играх считали бы для себя идеальным?

— Не люблю загадывать. Конечно, хочется быть как можно лучше — это цель любого спортсмена. Но сейчас я уже не думаю о том, что было или что могло быть. Я перевернула эту страницу и полностью сосредоточилась на подготовке к следующим стартам. Хочется просто показывать свой максимум и двигаться дальше.

Фото из личного блога Дарьи Непряевой

— Появилась ли у вас вера, что на следующую главную Олимпиаду — в 2030 году — вы сможете выйти уже не как нейтральный атлет, а под российским флагом и с гимном?

— Конечно, я очень жду и искренне надеюсь, что наши спортсмены как можно скорее вернутся на международные соревнования в полном составе. Хочется, чтобы все снова соревновались в равных условиях и спорт оставался спортом.

Справка Life.ru: Игры в Италии стали для Непряевой первой Олимпиадой. Она стартовала во всех четырёх личных дисциплинах: заняла 17-е место в скиатлоне, 36-е в квалификации классического спринта и 21-е в гонке на 10 км свободным стилем. В марафоне на 50 км Непряева первоначально пересекла финиш 11-й, однако затем была дисквалифицирована из-за ошибки при смене лыж. На Играх россиянка выступала в статусе индивидуального нейтрального атлета.

«Задача всегда одна»: чем Кубок мира отличается от российских гонок

— В российских гонках вы говорили, что одна из тактик — «побольше скидывать соперниц за собой». На Кубке мира с норвежками и шведками эта тактика работает или приходится перестраиваться?

— Честно говоря, неважно, где ты выступаешь — в России или на Кубке мира. Задача всегда одна: показать свой максимум, как можно больше выиграть у соперниц и финишировать как можно выше. Принцип везде одинаковый.

— Есть стереотип, что женский спортивный коллектив — это «террариум единомышленниц». Насколько сложно дружить на сборах с девушками, у которых уже на трассе нужно вырывать победу? Вы реально подруги вне гонок или это исключительно рабочие отношения?

— Все люди разные, поэтому ты просто находишь тех, с кем тебе комфортно. Да, нас всех объединяют лыжи, но дружба строится не только на спорте. Важно, чтобы совпадали взгляды, интересы, чувство юмора, какие-то жизненные ценности.

Поэтому настоящих соперниц я вижу только на трассе. За её пределами со всеми стараюсь поддерживать хорошие отношения и находить общий язык.

Справка Life.ru: Первый международный старт Непряевой после возвращения на Кубок мира состоялся в декабре 2025 года в Давосе. Уже в январе она вошла в топ-10 масс-старта в Гомсе, а после Олимпиады поднялась ещё выше: стала пятой в скиатлоне в Фалуне и четвёртой в гонке с раздельным стартом в Лахти. Четвёртое место остаётся её лучшим результатом на этапе Кубка мира.

Фото из личного блога Дарьи Непряевой

«Раньше я брала её одежду, теперь она берёт мою»: Непряева — о знаменитой сестре

— Ваша сестра Наталья вышла замуж за лыжника Александра Терентьева. Как это изменило ваши отношения? И признавайтесь: в детстве брали у старшей сестры одежду и косметику?

— Ну да, когда Наташа вышла замуж за Сашу, мы действительно стали общаться чуть меньше, и это абсолютно нормально. Отношения у нас никак не изменились — они по-прежнему очень хорошие.

Просто сейчас у неё своя семья: муж, двое детей, собака, куча забот, поэтому времени стало меньше. Мы всё равно часто общаемся, просто уже не так, как раньше. У каждого сейчас свой ритм жизни, и это естественно.

А в детстве я постоянно брала у Наташи одежду, хотя она всегда на меня за это ругалась. Ну а что поделать — младшая сестра.

Зато теперь всё наоборот: я выросла, и уже Наташа иногда берёт что-то у меня. Так что можно сказать, я ей всё компенсировала.

Справка Life.ru: Наталья Терентьева, выступавшая под фамилией Непряева, — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. На двух Олимпиадах она завоевала четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовые. Золото Наталья выиграла в составе эстафетной команды на Играх-2022 в Пекине.

«Мне намного ближе моё винтажное барахло»: о моде и охоте за Гальяно

— Из прошлых интервью мы знаем, что вы увлекаетесь винтажными сумками. Сколько их сейчас и какие бренды для вас в приоритете? Это коллекция для хранения или вы действительно носите эти вещи?

— Да, действительно, я коллекционирую сумки. Хотя сейчас это уже не только сумки — постепенно я перешла и на одежду. Я просто обожаю винтаж и сейчас всё больше двигаюсь именно в этом направлении.

Недавно я зашла в бутик с новыми коллекциями известных брендов, посмотрела на рейлы и поймала себя на мысли, что мне вообще ничего не нравится. Мне даже не хочется это примерять. Я поняла, что мне намного ближе моё винтажное «барахло» — именно в нём я вижу себя.

Сейчас мой гардероб постепенно наполняется архивными вещами и подиумными коллекциями 2000-х годов. И для меня это невероятно круто. Сестра, правда, меня совсем не понимает — смотрит на всё это с недоумением.

На самом деле винтаж — это настоящий поиск. Я постоянно сижу на «Авито», обожаю ходить по винтажным магазинам. Иногда это вообще отдельный вид спорта: увидел классную вещь — и уже буквально соревнуешься за неё с другим покупателем.

А в Европе винтажных магазинов просто невероятное количество. Мой молодой человек постоянно называет их секонд-хендами, но я каждый раз объясняю, что это совсем другое. Это люксовый винтаж, а не обычный секонд-хенд.

Фото из личного блога Дарьи Непряевой

Когда мы были в Париже, я, кажется, затащила его вообще во все винтажные магазины города. Мы обошли штук двадцать, если не больше. Надо отдать ему должное — он героически выдержал этот марафон. Зато мы нашли действительно классные айтемы, и я была просто счастлива.

Если говорить о любимых брендах, то я просто обожаю Джона Гальяно. Сейчас именно его архивные вещи для меня в приоритете. А вот если говорить о сумках, то какого-то одного любимого бренда у меня нет — здесь я скорее влюбляюсь в конкретную модель, а не в название на ней.

«Жить на огурцах и салате — не выход»: о диетах и весе в женском спорте

— Многие девушки-спортсменки проходят через жёсткие диеты и расстройства пищевого поведения. Как вы выстроили свои отношения с едой? Что бы вы сказали девочкам, которые изнуряют себя голоданием ради худобы?

— На самом деле это тема, о которой я могу говорить очень долго, потому что в спорте она действительно существует. К сожалению, многие девочки сталкиваются с огромным давлением из-за веса, и у некоторых это приводит к расстройствам пищевого поведения. И это очень страшно.

Следить за питанием — это важно. Важно есть качественные продукты, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, чтобы организм получал всё необходимое. Но это совсем не то же самое, что морить себя голодом или жить на одних огурцах и листьях салата.

Я знаю истории, когда девочки буквально доводили себя до серьёзных проблем со здоровьем. Это разрушает организм, не делает тебя сильнее и точно не помогает показывать лучшие результаты.

Мне тоже говорили, что стоит похудеть, но, к счастью, у меня никогда не было проблем с весом, и я не доводила себя до крайностей.

Наш спорт — это не художественная гимнастика и не фигурное катание. Это тяжёлая работа на выносливость, где ты тратишь огромное количество энергии. Поэтому здесь очень важно хорошо питаться, а не ограничивать себя. Очень хочется, чтобы молодые спортсменки это понимали: здоровье всегда должно быть на первом месте. Голодовки не сделают вас быстрее — они только навредят организму.

Фото из личного блога Дарьи Непряевой

The Weeknd, хиты нулевых и бьюти-правила лыжницы

— Какую музыку вы слушаете во время тренировок? Есть треки, которые заряжают особенно сильно?

— Я слушаю абсолютно разную музыку. Перед стартом у меня обычно включается какой-нибудь случайный плейлист в Spotify — там могут быть совершенно разные треки.

Очень люблю The Weeknd, его песни у меня постоянно появляются в плейлистах. Ещё обожаю хиты 2000-х и 2010-х годов. Мне кажется, тогда было очень много классной музыки, которая до сих пор заряжает настроением.

А вообще могу слушать практически всё, кроме тяжёлого рока. Вот это точно не моё.

— Ледяной ветер, солнце, снег, мороз до минус 30 — условия для кожи у лыжниц экстремальные. Что реально помогает? И какое средство для вас абсолютный must-have?

— Наверное, мой главный must-have — это SPF. Особенно если находишься в горах или долго проводишь время на солнце. Я стараюсь пользоваться им регулярно.

Зимой, конечно, всё сложнее. Когда тренируешься в мороз, особенно при минус 20 или минус 30 градусах, никакой крем не спасёт полностью — лицо всё равно обветривается и мёрзнет. Потом приходится активно восстанавливать кожу: использовать более питательные кремы и ухаживающие средства.

Но вообще я не люблю советовать конкретную косметику, потому что у всех разный тип кожи, и то, что подходит одному человеку, может совершенно не подойти другому. Лучше такие вещи подбирать вместе с косметологом.

Я сама регулярно посещаю косметолога и стараюсь ухаживать за кожей. Всё-таки я девочка, мне хочется хорошо выглядеть не только сейчас, но и через много лет, поэтому считаю, что заботиться о себе нужно уже с молодого возраста.