Пауза в три секунды: Непряева выдала себя, когда отвечала на вопрос о романе с Коростелёвым

Российская лыжница Дарья Непряева лаконично прокомментировала слухи о своём романе с товарищем по сборной Савелием Коростелёвым. В новом выпуске программы «46 вопросов» в Telegram-канале «Mash на спорте», отвечая на вопрос журналиста о причинах повышенного внимания СМИ к её предполагаемым отношениям с Коростелёвым, Непряева заявила: «Я не знаю».

Журналист настойчиво уточнял: «Вы состоите с ним в отношениях?» Дарья Непряева ответила уклончиво: «Мы... дружим».

Спортсменка также поделилась, что позитивно восприняла новость о предложении марафона от известной порноактрисы Савелию Коростелёву. Сама она подобных предложений не получала, но после Олимпиады столкнулась с волной хейта в соцсетях. Дарья мечтает назвать будущую дочь Майей, а вот с именем для сына пока не определилась.

«Надеюсь, первой родится девочка, потому что для мальчика я пока не придумала имя», — заключила Непряева.

Ранее Коростелёв показал, как отдыхает с Непряевой на Мальдивах. Официально оба не подтверждали свои отношения. Тем более, что множество милых совместных фотографий у них появились еще во время Кубка мира и Олимпийских игр в Милане.