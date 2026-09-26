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Регион
Опубликовано 26 сентября, 15:09

Россию и Белоруссию допустили к соревнованиям в ещё одном виде спорта

Генассамблея МКПС одобрила возвращение спортсменов из России и Белоруссии в 2027

Обложка © Wikipedia / Darren Mulford

Обложка © Wikipedia / Darren Mulford

Российские и белорусские спортсмены смогут вернуться к участию в международных соревнованиях по практической стрельбе с 2027 года. Такое решение приняла Генеральная ассамблея Международной конфедерации практической стрельбы.

Российские представители смогут выступать под национальным флагом и с исполнением гимна страны. Федерация практической стрельбы России ранее настаивала именно на полноценном возвращении спортсменов, а не на участии в ограниченном формате.

Решение касается международных турниров по практической стрельбе, которые проходят под эгидой конфедерации. Срок начала допуска определён с 2027 года.

Практическая стрельба включает соревнования, в которых участники выполняют упражнения на скорость, точность и соблюдение правил безопасности при обращении с оружием. Международная конфедерация является организацией, регулирующей проведение таких турниров.

В ЕС ищут способ сдержать возвращение России и Белоруссии в мировой спорт
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Напомним, российские и белорусские спортсмены вновь начали участвовать в международных соревнованиях благодаря изменению политики международных спортивных федераций. Пять россиян включены в заявку на этап Кубка вызова по спортивной гимнастике, который состоится в Париже. В турнире примут участие Варвара Белова, Матвей и Тимофей Акиньшины, Илья Заика и Алексей Ростов. Соревнования пройдут на отдельных снарядах, многоборье не предусмотрено. Этап World Challenge Cup пройдет 26–27 сентября на парижской Accor Arena.

Больше новостей о соревнованиях, фигуристах и решениях международных федераций — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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