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Опубликовано 24 сентября, 11:17

Пятеро гимнастов из России выступят на World Challenge Cup в Париже

Обложка © VK / Федерация гимнастики России

Обложка © VK / Федерация гимнастики России

В заявку на этап Кубка вызова по спортивной гимнастике в Париже вошли пять россиян. Состав участников назвала Федерация гимнастики России.

На турнире выступят Варвара Белова, Матвей и Тимофей Акиньшины, Илья Заика и Алексей Ростов. Награды разыграют на отдельных снарядах — соревнований в многоборье не будет. Этап World Challenge Cup пройдёт 26–27 сентября на парижской Accor Arena.

В мае World Gymnastics сняла ограничения на участие российских гимнастов в международных турнирах. При этом для отдельных соревнований сохраняются переходные условия, связанные с требованиями принимающих стран.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская женская команда по спортивной гимнастике заняла первое место в командном многоборье на чемпионате Европы. Соревнования прошли в Загребе.

Больше новостей о турнирах и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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