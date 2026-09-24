Пятеро гимнастов из России выступят на World Challenge Cup в Париже

В заявку на этап Кубка вызова по спортивной гимнастике в Париже вошли пять россиян. Состав участников назвала Федерация гимнастики России.

На турнире выступят Варвара Белова, Матвей и Тимофей Акиньшины, Илья Заика и Алексей Ростов. Награды разыграют на отдельных снарядах — соревнований в многоборье не будет. Этап World Challenge Cup пройдёт 26–27 сентября на парижской Accor Arena.

В мае World Gymnastics сняла ограничения на участие российских гимнастов в международных турнирах. При этом для отдельных соревнований сохраняются переходные условия, связанные с требованиями принимающих стран.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская женская команда по спортивной гимнастике заняла первое место в командном многоборье на чемпионате Европы. Соревнования прошли в Загребе.