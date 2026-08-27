Гимнастка Чусовитина в 51 год отобралась на чемпионат мира

51-летняя Оксана Чусовитина отобралась на чемпионат мира по спортивной гимнастике 2026 года. Для представляющей Узбекистан спортсменки турнир может стать уже 18-м мировым первенством в карьере, сообщает Inside Gymnastics.

Последний раз Чусовитина выступала на чемпионате мира семь лет назад. В 2019 году она заняла 12-е место в соревнованиях по опорному прыжку. Нынешнее мировое первенство пройдёт в Роттердаме с 17 по 25 октября на арене Rotterdam Ahoy. На турнире также впервые после отстранения должны выступить спортсмены из России и Белоруссии.

Международная карьера Чусовитиной началась ещё в 1991 году в сборной СССР. Позже она представляла Объединённую команду, Узбекистан и Германию, а с 2013 года вновь выступает за узбекскую сборную.

В активе гимнастки восемь летних Олимпиад — такого результата в её виде спорта прежде не добивался никто. В 1992 году Чусовитина стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, а также трижды выигрывала чемпионаты мира.

В Германию спортсменка переехала с семьёй в 2002 году после того, как у её сына Алишера диагностировали лейкемию и ему потребовалось лечение. За немецкую сборную Чусовитина выступала с 2006 по 2012 год, после чего вернулась под флаг Узбекистана.

В марте 2025 года Life.ru рассказывал, как 49-летняя Чусовитина выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Тогда спортсменка стала первой в опорном прыжке и продолжала претендовать на участие в Олимпиаде 2028 года после того, как пропустила Игры в Париже из-за травмы.