В ЕС ищут способ сдержать возвращение России и Белоруссии в мировой спорт

Страны Евросоюза обсуждают меры, которые могли бы ограничить возвращение российских и белорусских спортсменов на международные турниры под национальными флагами. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на дипломатов ЕС.

Среди идей — адресные санкции, визовые ограничения и сокращение финансирования спортивных организаций, допускающих атлетов под символикой России и Белоруссии. Обсуждается и ограничение доходов связанных с российскими спортсменами СМИ, но дипломаты указывают на трудности с реализацией такой меры.

Предложения изложены в неофициальном рабочем документе. Они пока не стали публичной инициативой Еврокомиссии, а страны ЕС не согласовали общую позицию. По словам трёх собеседников Euractiv, во вторник Словакия заблокировала проект выводов, который обсуждали послы ЕС. Между правительствами сохраняется спор о том, насколько они вправе вмешиваться в решения спортивных федераций.

Новые предложения Еврокомиссии и дипломатической службы ЕС ожидаются до встречи министров образования, спорта и культуры 20 ноября. Пока ни одна из перечисленных в документе мер не введена.

Напомним, россияне и спортсмены из Белоруссии начали возвращаться в мирвоой спорт благодаря изменению политики в Международных спортивных федерацих. Ранее в заявку на этап Кубка вызова по спортивной гимнастике в Париже вошли пять россиян. На турнире выступят Варвара Белова, Матвей и Тимофей Акиньшины, Илья Заика и Алексей Ростов. Награды разыграют на отдельных снарядах — соревнований в многоборье не будет. Этап World Challenge Cup пройдёт 26–27 сентября на парижской Accor Arena.