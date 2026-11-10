Российские поклонники смешанных единоборств могут вновь увидеть крупнейший бойцовский промоушен мира на отечественной арене. В России намерены заняться организацией турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которые не проводились в стране уже несколько лет. О планах вернуть международные соревнования сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

О своих намерениях Дмитриев рассказал в соцсети X. Он прокомментировал публикацию, посвящённую появлению руководителя UFC Даны Уайта на брифинге в Белом доме вместе с американским президентом Дональдом Трампом. Российский представитель дал понять, что рассчитывает на развитие сотрудничества с организацией и проведение её мероприятий в России.

«В скором времени мы также будем работать над проведением турниров UFC в России», — написал Дмитриев.

Потенциальное возвращение промоушена станет важным событием для отечественного MMA. Россия уже принимала соревнования UFC: в 2018 и 2019 годах организация провела три турнира — два в Москве и один в Санкт-Петербурге. В частности, на российских площадках выступали известные бойцы международного уровня.

Глава UFC Дана Уайт ранее также допускал возможность возвращения организации в Россию. В апреле 2025 года Дмитриев уже сообщал о работе в этом направлении, а теперь вновь подтвердил намерение добиваться проведения турниров. При этом конкретные даты, города и возможный состав участников пока не объявлены.