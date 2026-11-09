Президент США Дональд Трамп признался, что предложение назначить руководителя UFC Дану Уайта пресс-секретарём Белого дома было шуткой. Американский лидер также пояснил, что не собирался всерьёз приглашать известных бойцов смешанных единоборств на работу в свою администрацию. Об этом сообщает Reuters.

«Скажу вам, я просто шутил», — заявил Трамп журналистам. При этом он добавил, что самому Уайту понравилась идея необычного назначения.

7 ноября американский президент опубликовал в Truth Social сообщение, в котором предложил своему давнему другу возглавить пресс-службу Белого дома. В качестве помощников он назвал российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, а также Джастина Гейджи, Даниэля Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрисон.

По задумке Трампа, такая команда должна была защищать его администрацию от политических оппонентов. Уайт поддержал шутку и опубликовал фотографию, на которой стоит за трибуной в зале для пресс-брифингов Белого дома. Снимок он сопроводил подписью «Переходим к следующей главе».

Необычная кадровая инициатива вызвала обсуждение в американских СМИ. Некоторые издания даже предположили, что президент действительно намерен назначить руководителя UFC на государственную должность. Однако позднее в Белом доме сообщили, что предложение было шуточным.

Трамп также подтвердил, что 9 ноября намерен встретиться с Уайтом в президентской резиденции. По словам американского лидера, встреча была запланирована по другим вопросам и не связана с возможным назначением главы UFC пресс-секретарём.

Ранее Life.ru сообщал, что Дана Уайт направился в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Руководитель бойцовской организации заявил журналистам, что у него и без государственной службы достаточно рабочих обязанностей, но пообещал подробнее рассказать о разговоре с президентом после встречи.