Трамп пошутил, но Уайт уже летит: История с назначением главы UFC в Белый дом получила неожиданный поворот
WP: В Белом доме назвали шуткой предложение Трампа главе UFC Уайту
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Предложение президента США Дональда Трампа назначить главу UFC Дану Уайта пресс-секретарём Белого дома оказалось шуткой. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации, пожелавшего сохранить анонимность.
По данным издания, сотрудник Белого дома пояснил, что необычная кадровая инициатива американского лидера не была серьёзным предложением о назначении. При этом сам Трамп публично призвал Уайта согласиться на работу в его администрации.
Напомним, 7 ноября президент США написал в Truth Social, что предложил своему давнему другу возглавить пресс-службу Белого дома. В качестве помощников Уайта он предложил привлечь известных бойцов смешанных единоборств, в том числе россиян Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что руководитель UFC отказался от предложения. Однако позднее Уайт заявил журналистам, что направляется в Вашингтон, где 9 ноября намерен встретиться с Трампом. Глава бойцовской организации не стал подробно обсуждать предложение о назначении, пообещав рассказать больше после встречи с президентом.
Предыдущий пресс-секретарь Кэти Закария покинула должность всего через пять дней после назначения. Её дебютный брифинг продлился около 14 минут и вызвал волну критики. Позднее Трамп заявил, что не собирается торопиться с поиском нового пресс-секретаря.