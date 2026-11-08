Предложение президента США Дональда Трампа назначить главу UFC Дану Уайта пресс-секретарём Белого дома оказалось шуткой. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации, пожелавшего сохранить анонимность.

По данным издания, сотрудник Белого дома пояснил, что необычная кадровая инициатива американского лидера не была серьёзным предложением о назначении. При этом сам Трамп публично призвал Уайта согласиться на работу в его администрации.