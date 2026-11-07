Президент США Дональд Трамп предложил привлечь российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева к работе в пресс-службе Белого дома. Соответствующую инициативу американский лидер озвучил в обращении к главе UFC Дане Уайту, которому предложил занять пост пресс-секретаря президента.

В публикации в социальной сети Truth Social Трамп выразил надежду, что руководитель UFC согласится возглавить пресс-службу и приведёт с собой помощников из числа известных спортсменов.

Помимо Нурмагомедова и Махачева, американский лидер упомянул Джастина Гейджи, Даниэля Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрисон. Трамп отметил, что некоторые из предложенных кандидатов не являются гражданами США.

«Нам нужны эти люди, чтобы защищать нас от сумасшедших левых. Дана, пожалуйста, согласись занять этот пост», — заявил американский президент.

Он объяснил необычный кадровый замысел необходимостью противостоять политическим оппонентам. При этом характер публикации позволяет предположить, что предложение носило шутливый характер.

Официальных сообщений о назначении Уайта или приглашении российских бойцов на государственную службу пока нет. Также неизвестно, как сами спортсмены отреагировали на инициативу американского президента.

Ранее Life.ru рассказывал, как Трамп вспомнил Хабиба Нурмагомедова на пресс-конференции в Белом доме. Американский лидер назвал россиянина особенным бойцом и напомнил о его безупречной профессиональной статистике — 29 победах в 29 поединках.