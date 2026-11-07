Президент США Дональд Трамп решил привлечь к работе с журналистами руководителя крупнейшего промоушена смешанных единоборств UFC Дану Уайта. Американский лидер предложил своему давнему союзнику занять должность пресс-секретаря Белого дома, а в качестве помощников пригласить известных бойцов ММА. Необычной кадровой инициативой глава государства поделился в Truth Social.

«Я рад сообщить, что великому Дане Уайту, яростному бойцу и воину, предложили должность пресс-секретаря Соединённых Штатов», — написал Трамп.

В команду нового представителя администрации президент предложил включить россиян Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, а также американцев Джастина Гейджи и Даниэля Кормье, бразильянку Аманду Нуньес и Кайлу Харрис (так Трамп назвал Кайлу Харрисон). По задумке республиканца, такая группа должна защищать его администрацию от нападок политических противников.

«Нам нужны эти люди, чтобы защищать нас от безумных левых. Дана будет пресс-секретарём, которому не будет равных. Дана, пожалуйста, соглашайся!» — обратился президент к главе UFC.

Американского лидера и руководителя UFC связывает многолетняя дружба. В июне Life.ru рассказывал об организованном на территории Белого дома турнире UFC, приуроченном к 80-летию Трампа. Для соревнований на Южной лужайке президентской резиденции установили октагон, где состоялись семь поединков. Праздник также приурочили к 250-летию независимости США.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп допустил назначение рэп-исполнительницы Ники Минаж пресс-секретарём Белого дома. Идею в шутку предложили во время общения президента с журналистом Бенни Джонсоном. Трамп назвал предложение хорошим и пообещал его обдумать. До этого директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун также в шутливой форме обсуждал кандидатуру певицы после её появления на борту президентского самолёта.

Поиски нового представителя администрации продолжаются после увольнения Кэти Закарии, которая продержалась на посту пресс-секретаря всего пять дней. Её первый брифинг перед журналистами продолжался около 14 минут и вызвал критику. В октябре Трамп признался, что посоветовал сотруднице пересмотреть решение работать в Белом доме. Позднее американский лидер заявил, что не намерен торопиться с назначением преемника Закарии, а обязанности пресс-секретаря временно распределили между другими представителями администрации.