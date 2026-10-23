Трамп не спешит назначать нового пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп не намерен спешить с поиском нового пресс-секретаря Белого дома после скандального увольнения Кэти Закарии, продержавшейся на посту всего пять дней. Об этом американский лидер заявил журналистам.

«У нас нет спешки», — сказал Трамп.

По информации New York Post, Белый дом может оставить должность вакантной как минимум до промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал о реакции Кэти Закарии на увольнение из Белого дома через пять дней с начала работы. Несмотря на стремительную отставку, бывшая пресс-секретарь поблагодарила Дональда Трампа за возможность поработать в его администрации. Она назвала американского президента добрым и трудолюбивым человеком, подчеркнув, что сотрудничество с ним было для неё большой честью.