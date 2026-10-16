Трамп уволил Кэти Закарию после провального дебютного брифинга

Президент США Дональд Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию спустя всего пять дней после её вступления в должность. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, кадровое решение последовало на фоне критики первого выступления Закарии перед журналистами. Её дебютный брифинг 13 октября продлился всего 14 минут, за которые представительница администрации ответила на вопросы лишь трёх СМИ.

Незадолго до сообщений об увольнении Трамп публично рассказал, что посоветовал Закарии пересмотреть решение работать пресс-секретарём из-за жёсткой критики со стороны СМИ. При этом президент заявил, что хорошо к ней относится.

Напомним, Кэти Закария столкнулась с критикой после своего первого брифинга. По данным MS NOW, несмотря на публичную похвалу, в администрации Дональда Трампа остались недовольны её выступлением и даже пригрозили увольнением. Вскоре Закария удалила из соцсетей фотографии в бикини, однако это не избавило её от внимания прессы: журналисты также выяснили, что представительница Белого дома не смогла сдать экзамен на получение адвокатской лицензии, хотя ранее называла себя юристом.