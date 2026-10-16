Пресс-секретарь Белого дома Закария удалила фотографии в бикини из соцсетей

Новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария удалила из социальных сетей фотографии в бикини на фоне критики своего первого выступления перед журналистами. Ранее на её страницах можно было увидеть снимки в купальниках на яхте и кадры со светских мероприятий. На это обратили внимание журналисты The Sun.

Закария приступила к работе в администрации президента США Дональда Трампа в середине октября. Однако её дебютный брифинг 13 октября продлился всего 14 минут. За это время представительница Белого дома ответила на вопросы лишь трёх СМИ, после чего завершила встречу. Выступление вызвало неоднозначную реакцию журналистов.

Вскоре у журналистов появились вопросы и к профессиональной биографии Закарии. Выяснилось, что она не сдала квалификационный экзамен для получения адвокатской лицензии в Калифорнии, хотя неоднократно представлялась юристом. Сам американский президент при назначении также называл её адвокатом.

Позднее Закария признала, что действительно провалила экзамен в 2011 году и больше не пыталась его пересдать. По её словам, тогда она собиралась переехать с супругом в Китай, поэтому получение американской лицензии не было для неё приоритетом. При этом диплом юридического факультета Университета Пеппердайна у представительницы Белого дома действительно есть.