Проработавшая пять дней пресс-секретарь Белого дома поблагодарила Трампа
Кэти Закария. Обложка © The White House
Кэти Закария, покинувшая пост пресс-секретаря Белого дома всего через пять дней после назначения, впервые прокомментировала свой уход. Несмотря на стремительное завершение работы в администрации Дональда Трампа, она поблагодарила американского президента и назвала сотрудничество с ним большой честью.
«Президент Трамп — добрый, замечательный, великодушный, вдумчивый, полный энтузиазма и самый трудолюбивый человек... Для меня было честью работать на него», — написала Закария в соцсетях.
Закария приступила к обязанностям 12 октября, сменив Кэролайн Левитт, которая оставила пост ещё в августе ради семьи. Однако уже 16 октября американские СМИ сообщили об уходе нового пресс-секретаря.
Напомним, Дональд Трамп уволил Кэти Закарию после провального дебютного брифинга. Она продержалась на посту пресс-секретаря Белого дома всего пять дней. Её первое общение с журналистами длилось лишь 14 минут и вызвало волну критики. Несмотря на неудачный дебют, Трамп публично поддержал Закарию.
Больше новостей о кадровых перестановках в Белом доме и решениях Дональда Трампа — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.