Проработавшая пять дней пресс-секретарь Белого дома поблагодарила Трампа

Кэти Закария, покинувшая пост пресс-секретаря Белого дома всего через пять дней после назначения, впервые прокомментировала свой уход. Несмотря на стремительное завершение работы в администрации Дональда Трампа, она поблагодарила американского президента и назвала сотрудничество с ним большой честью.

«Президент Трамп — добрый, замечательный, великодушный, вдумчивый, полный энтузиазма и самый трудолюбивый человек... Для меня было честью работать на него», — написала Закария в соцсетях.

Закария приступила к обязанностям 12 октября, сменив Кэролайн Левитт, которая оставила пост ещё в августе ради семьи. Однако уже 16 октября американские СМИ сообщили об уходе нового пресс-секретаря.

Напомним, Дональд Трамп уволил Кэти Закарию после провального дебютного брифинга. Она продержалась на посту пресс-секретаря Белого дома всего пять дней. Её первое общение с журналистами длилось лишь 14 минут и вызвало волну критики. Несмотря на неудачный дебют, Трамп публично поддержал Закарию.