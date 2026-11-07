Президент США Дональд Трамп объявил о смене главы аппарата Белого дома. Сьюзи Уайлс, ставшая первой женщиной на этой должности, покидает свой пост, а её место с 9 ноября займёт заместитель руководителя аппарата Стивен Миллер, известный как один из главных разработчиков жёсткой миграционной политики американского лидера. О кадровом решении Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

«Служба президенту Трампу в Белом доме стала главной гордостью в моей жизни <…>. Хоть моя роль и меняется, моя верность президенту и миссия не изменятся никогда», — написала Уайлс в соцсети X.

Уайлс руководила предвыборной кампанией Трампа в 2024 году, а после его возвращения к власти в январе 2025-го возглавила аппарат Белого дома. Президент неоднократно подчёркивал её вклад в свою победу. В американских СМИ политтехнолога характеризовали как человека, способного сдерживать импульсивные решения Трампа. В окружении республиканца она получила противоречивые прозвища — от «тихо говорящей бабушки» до «ледяной девы». Теперь 69-летняя Уайлс продолжит работу в политической структуре президента.

Новым главой аппарата станет 41-летний Стивен Миллер, который сотрудничает с Трампом с 2016 года. Он считается одним из архитекторов американской политики массовых депортаций и ужесточения миграционного законодательства. При этом у Миллера есть белорусские корни: его прапрадед по материнской линии эмигрировал в США в 1903 году из местечка Антополь, расположенного на территории нынешней Брестской области Белоруссии.

Перестановка произошла спустя три дня после промежуточных выборов в Конгресс США, на которых республиканцы потеряли большинство в обеих палатах. Демократы получат контроль над парламентом с января 2027 года. При этом ни Уайлс, ни Трамп официально не связывали кадровое решение с результатами голосования. По данным американских СМИ, после выборов в окружении президента обсуждалась необходимость изменений в руководстве администрации.

Незадолго до объявления об отставке Уайлс оказалась в центре скандала из-за обвинений в лоббизме. Бывший советник министра здравоохранения США Калли Минс в интервью подкастеру Джо Рогану заявил, что глава аппарата якобы препятствовала реализации инициатив движения Make America Healthy Again, связанного с Робертом Кеннеди — младшим. В частности, Минс утверждал, что Уайлс блокировала предложения по улучшению детского питания и поддерживала интересы производителей электронных сигарет ради финансирования республиканцев.

Комментируя своё решение, Трамп высоко оценил работу обоих сотрудников и объяснил перестановку желанием обновить команду. По словам президента, Уайлс отлично справлялась со своими обязанностями, а Миллер давно доказал свою эффективность.

«Сьюзи проделала очень хорошую, отличную работу, и Стивен был хорош. Нам нужно делать перестановки, иногда в жизни нужно делать перестановки», — заявил американский лидер журналистам.

Ранее Life.ru сообщал, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах позиции восьми влиятельных соратников Трампа оказались под угрозой. По данным Financial Times, в числе чиновников, чьё положение вызывало вопросы, оказались Сьюзи Уайлс, глава Пентагона Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и сам Стивен Миллер. В частности, Уайлс критиковали за неспособность удержать президента от спорных решений и заявлений.