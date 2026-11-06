Сразу восемь влиятельных представителей администрации президента США Дональда Трампа оказались под угрозой потери должностей или политического влияния после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Как пишет Financial Times (FT), проблемы могут возникнуть даже у ближайших соратников американского лидера, ранее считавшихся практически неприкосновенными.

Наиболее уязвимым издание считает министра обороны Пита Хегсета. Он стал одним из главных публичных представителей военной кампании против Ирана, вызвавшей недовольство американцев на фоне роста цен. Теперь руководителю Пентагона может грозить не только увольнение, но и попытка импичмента со стороны демократов. Впрочем, сам Трамп пока продолжает поддерживать министра.

Под вопросом оказалось и влияние руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Ей ставят в вину неспособность удержать президента от спорных решений и заявлений, отвлекавших внимание от экономических проблем избирателей. Неопределённость возникла и вокруг вице-президента Джей Ди Вэнса, которого долгое время считали главным политическим наследником Трампа. После неудачной кампании и его критических высказываний о войне с Ираном позиции политика могут ослабнуть.

Сложности ожидают и госсекретаря Марко Рубио, рассматриваемого как возможного соперника Вэнса на президентских выборах 2028 года. По оценке FT, дипломату придётся определиться, насколько тесно он готов связывать собственные перспективы с политическим курсом Трампа. При этом слухи о возможной отставке Рубио отрицает.

В экономическом блоке под давлением оказались министр финансов Скотт Бессент и глава Минторга Говард Латник. Первого связывают с недовольством избирателей инфляцией и дороговизной жизни, второго критикуют из-за тарифной политики. Кроме того, вопросы вызывают предполагаемые связи Латника с Джеффри Эпштейном, хотя речь не идёт о доказанной причастности министра к каким-либо преступлениям.

Замыкают список советник президента по иммиграции Стивен Миллер и министр здравоохранения Роберт Кеннеди — младший. Жёсткая депортационная политика Миллера вызвала негативную реакцию части избирателей, а взгляды Кеннеди на вакцинацию, по оценке FT, не помогли республиканцам расширить электоральную поддержку.

Поводом для разговоров о кадровой перестройке стала победа демократов на выборах 3 ноября. Они обеспечили себе контроль над обеими палатами Конгресса, который приступит к работе 3 января 2027 года. Это позволит оппозиции усилить расследования и парламентский надзор за Белым домом. При этом никаких решений об увольнении перечисленных чиновников пока не объявлено.