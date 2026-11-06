В американском Конгрессе ожидается необычный исторический рекорд: новый состав парламента может стать самым многочисленным по представительству открытых ЛГБТ*-политиков. Об этом объявили представители Congressional Equality Caucus — объединения американских законодателей, выступающих за права меньшинств*. Заявление прозвучало после победы демократов на промежуточных выборах в США.

Представители объединения опубликовали в социальной сети X сообщение, в котором связали результаты голосования с расширением представительства своего сообщества в американской политике. По их оценке, избиратели сделали свой выбор, а предстоящий созыв парламента установит новый исторический рекорд.

«Американский народ высказался. 120-й Конгресс официально станет самым гейским* Конгрессом в истории! По крайней мере, из тех, о которых нам известно», — говорится в публикации.

Речь идёт о 120-м созыве Конгресса США, который приступит к работе в январе 2027 года. По предварительной оценке связанной с объединением организации Equality PAC, в новый состав американского парламента могут войти 17 открытых представителей ЛГБТ*-сообщества: 15 членов Палаты представителей и два сенатора.

Ранее Life.ru писал, что европейские политики с воодушевлением встретили победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. По данным Politico, результаты голосования стали для европейских союзников Вашингтона поводом рассчитывать на ослабление давления со стороны администрации Дональда Трампа. Впрочем, журналисты предупредили, что смена большинства в американском парламенте ещё не гарантирует потепления отношений между США и Евросоюзом.