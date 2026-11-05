Представители Республиканской партии США ещё до промежуточных выборов в Конгресс возлагали ответственность за возможное поражение на президента Дональда Трампа. При этом большинство политиков предпочитали высказывать недовольство непублично, опасаясь открытого конфликта с главой государства. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на партийные источники.

По данным издания, журналисты опросили около дюжины кандидатов, сотрудников избирательных штабов и законодателей. Собеседники признавали, что политические решения Трампа осложнили положение республиканцев в ходе предвыборной кампании.

Особое недовольство вызвали война с Ираном, торговые пошлины и миграционная политика администрации. Один из республиканцев рассказал, что в начале года партия рассчитывала преодолеть неблагоприятные исторические тенденции, однако после решения президента нанести удары по Ирану ситуация изменилась.

«В начале этого года был момент, когда мы действительно чувствовали, что можем бросить вызов истории», — признался собеседник издания. Затем, по его словам, Трамп решил «разбомбить Иран», после чего проблемы начали накапливаться одна за другой.

Некоторые представители партии также критиковали публичные выступления президента. Один из собеседников Politico саркастически назвал обсуждение внешности певицы Ники Минаж «отличным заключительным посланием» избирателям, намекая на неудачный выбор тем в преддверии голосования.

Ранее Life.ru сообщал о победе демократов на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября. Оппозиционная партия получила большинство в Палате представителей и Сенате, лишив республиканцев контроля над законодательной властью. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года. Изменение расстановки сил может осложнить проведение инициатив администрации Трампа, поскольку президенту придётся договариваться с политическими оппонентами.