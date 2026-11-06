Президент США Дональд Трамп объявил о назначении заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивена Миллера на должность главы аппарата. Он приступит к исполнению обязанностей 9 ноября 2026 года. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

Нынешняя глава аппарата Сьюзи Уайлс покинет этот пост и перейдёт на работу в политическую структуру Трампа. Президент поблагодарил её за проделанную работу и положительно оценил её деятельность на занимаемой должности.

41-летний Миллер работает с Трампом с 2016 года и считается одним из главных авторов его миграционной политики, включая ограничения на въезд в США и программу массовой депортации нелегальных мигрантов. В первой администрации Трампа Миллер занимал должность старшего советника президента, а после его возвращения в Белый дом в 2025 году стал заместителем главы аппарата.

69-летняя Уайлс занимала пост главы аппарата Белого дома с января 2025 года, сменив на нём Джеффа Зинтса.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп может уволить главу Пентагона Пита Хегсета после поражения республиканцев на выборах в Конгресс. Другими возможными козлами отпущения называют командующего СЕНТКОМ адмирала Брэдли Купера и председателя Комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

Напомним, 3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, на которых переизбирались все 435 членов Палаты представителей и около трети Сената. Республиканская партия Дональда Трампа потерпела поражение, уступив демократам большинство в обеих палатах парламента. По данным Associated Press, демократы обеспечили себе контроль над Сенатом уже в ночь выборов, а над Палатой представителей — утром 4 ноября. Результаты голосования существенно осложнят проведение законодательных инициатив Трампа, поскольку новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.