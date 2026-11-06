Госсекретарь США и советник президента по национальной безопасности Марко Рубио не собирается покидать администрацию Дональда Трампа ради подготовки к президентским выборам 2028 года. Работать с нынешним хозяином Белого дома до окончания его полномочий всегда входило в планы дипломата, заявил он в интервью The New York Times.

Рубио признался, что доволен своими обязанностями и не понимает, откуда журналисты берут информацию о его возможном уходе. При этом разговоры об отставке вызывают у него скорее смех, чем беспокойство.

«Я люблю свою работу. Кроме того, я всегда смеюсь, когда кто-то говорит, что я покину свою должность. Я спрашиваю в ответ: «Какую из?» — пошутил госсекретарь.

Таким образом политик напомнил, что одновременно занимает два высокопоставленных поста — руководителя американской дипломатии и советника Трампа по национальной безопасности. Рубио подчеркнул, что намерен продолжать работу на обеих должностях.

Ранее Life.ru сообщал, что в окружении Трампа обсуждают возможную замену госсекретаря Рубио на американского посла в Индии Серджио Гора. Однако сам Гор назвал публикации в СМИ об этом полной чушью и подчеркнул, что не собирается менять должность. В Госдепартаменте и Белом доме информацию о готовящихся перестановках также опровергли.