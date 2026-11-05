Госсекретарь США Марко Рубио способен уйти в отставку, чтобы подготовиться к президентским выборам 2028 года. Как пишет британская газета The Independent со ссылкой на источники, поводом для его ухода возможно станет поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

По данным журналистов, Рубио хочет отдалиться от политики Дональда Трампа, в том числе от решений, связанных с войной в Иране. Это поможет ему улучшить свои позиции перед президентской гонкой, где за право представлять республиканцев ему предстоит соперничать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Издание также сообщает, что в ближайшее время команду Трампа могут покинуть до пяти глав американских ведомств. Однако Белый дом и Госдепартамент уже опровергли эти сведения.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. Американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов и губернаторов в 36 штатах. По итогам голосования демократы претендуют на большинство в обеих палатах Конгресса.

Ранее западные СМИ писали, что в окружении Трампа обсуждали замену Рубио на посла США в Индии Серджио Гора. Сам дипломат заявил, что не претендует на эту должность. В Госдепартаменте публикации о возможной перестановке назвали выдумкой.