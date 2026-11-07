Глава UFC Дана Уайт опубликовал фотографию, на которой стоит за трибуной для выступлений в Белом доме. Снимок появился в его личном блоге на фоне сообщения президента Дональда Трампа о возможном назначении спортивного функционера пресс-секретарём американской администрации.

К фотографии Уайт добавил подпись On to the next chapter («К следующей главе»). Вскоре он также разместил скриншот публикации Трампа, в которой тот предложил ему занять пост представителя Белого дома.

Напомним, Дональд Трамп предложил Дане Уайту стать пресс-секретарём Белого дома. В команду нового пресс-секретаря президент позвал известных бойцов ММА. Среди них — россияне Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейджи, Даниэль Кормье, Аманда Нуньес и Кайла Харрисон. По мнению Трампа, эта группа защитит его администрацию от нападок со стороны «безумных левых».