Глава UFC Уайт заявил, что летит к Трампу обсудить работу в Белом доме
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что прямо сейчас направляется в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. В понедельник, 9 ноября, они обсудят предложение американского лидера назначить руководителя бойцовской организации пресс-секретарём Белого дома.
«Я прямо сейчас лечу в Вашингтон. Прямо сейчас», — сообщил Уайт журналистам во время боксёрского мероприятия в Лондоне.
Руководитель UFC отметил, что у него уже достаточно рабочих обязанностей, однако подтвердил предстоящие переговоры с президентом. По словам Уайта, после встречи появится возможность подробнее обсудить ситуацию. При этом он не стал раскрывать содержание своих предыдущих разговоров с Трампом.
Примечательно, что ранее телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил об отказе Уайта возглавить пресс-службу Белого дома. Один из помощников президента также предположил, что предложение могло быть шуткой. Однако теперь глава UFC лично подтвердил намерение обсудить вопрос с американским лидером.
Напомним, 7 ноября Трамп публично предложил своему давнему другу стать пресс-секретарём Белого дома. В публикации в Truth Social он призвал Уайта принять предложение, а также предложил привлечь к работе в качестве его помощников известных бойцов смешанных единоборств. Среди них оказались россияне Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, а также Джастин Гейджи, Даниэль Кормье, Аманда Нуньес и Кайла Харрисон.