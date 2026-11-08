Глава UFC Дана Уайт заявил, что прямо сейчас направляется в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. В понедельник, 9 ноября, они обсудят предложение американского лидера назначить руководителя бойцовской организации пресс-секретарём Белого дома.

«Я прямо сейчас лечу в Вашингтон. Прямо сейчас», — сообщил Уайт журналистам во время боксёрского мероприятия в Лондоне.

Руководитель UFC отметил, что у него уже достаточно рабочих обязанностей, однако подтвердил предстоящие переговоры с президентом. По словам Уайта, после встречи появится возможность подробнее обсудить ситуацию. При этом он не стал раскрывать содержание своих предыдущих разговоров с Трампом.