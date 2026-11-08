Глава UFC Уайт лично обсудит с Трампом предложение занять пост в Белом доме
TMZ: Глава UFC Уайт 9 ноября обсудит с Трампом работу в Белом доме
Обложка © ТАСС / AP
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт встретится с президентом США Дональдом Трампом 9 ноября, чтобы обсудить предложение возглавить пресс-службу Белого дома. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
По информации издания, сейчас Уайт находится в Лондоне. Однако уже в понедельник он планирует прибыть в Вашингтон, где проведёт переговоры с американским лидером в Овальном кабинете.
Примечательно, что ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники сообщил об отказе Уайта от предложения Трампа. Теперь же, судя по сведениям TMZ, вопрос о его возможном назначении вновь станет предметом личного разговора с президентом.
Напомним, 7 ноября Трамп публично предложил руководителю UFC занять пост пресс-секретаря Белого дома. В публикации в Truth Social американский лидер также выразил желание видеть помощниками Уайта известных бойцов смешанных единоборств, в том числе россиян Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. В список вошли Джастин Гейджи, Даниэль Кормье, Аманда Нуньес и Кайла Харрисон.
Трамп и Уайт поддерживают дружеские отношения на протяжении многих лет. Руководитель UFC неоднократно выступал в поддержку республиканца и принимал участие в его предвыборных мероприятиях.
Напомним, предыдущий пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария лишилась должности 16 октября, проработав всего пять дней. Её первый и единственный официальный брифинг длился лишь 14 минут, за которые она ответила на три вопроса журналистов. Выступление вызвало волну критики, а вскоре выяснилось, что Закария не сдала экзамен на получение адвокатской лицензии в Калифорнии, хотя ранее её представляли как юриста. Дональд Трамп публично посоветовал сотруднице пересмотреть решение работать на этой должности. После ухода Закария поблагодарила президента и заявила, что для неё было честью работать в его администрации.