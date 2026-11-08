Генеральный директор UFC Дана Уайт отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять пост пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Американский лидер предложил своему давнему другу возглавить пресс-службу администрации 7 ноября. В публикации в Truth Social Трамп назвал Уайта выдающимся бойцом и воином, который сможет эффективно противостоять политическим оппонентам.

Президент также предложил руководителю UFC привести с собой помощников из числа известных бойцов смешанных единоборств. Среди кандидатов оказались россияне Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, американцы Джастин Гейджи и Даниэль Кормье, а также Аманда Нуньес и Кайла Харрисон.

Трамп выразил уверенность, что такая команда сможет защищать его администрацию от нападок политических противников. Сам Уайт ранее неоднократно заявлял, что не стремится к политической карьере, несмотря на многолетнюю дружбу с американским президентом.

Трамп и Уайт поддерживают близкие отношения на протяжении нескольких десятилетий. 57-летний руководитель UFC активно участвовал в предвыборных мероприятиях республиканца, а в июне 2026 года организовал турнир по смешанным единоборствам на территории Белого дома в честь 80-летия президента США.

Ранее Life.ru сообщал о предложении Трампа назначить Дану Уайта пресс-секретарём Белого дома. Американский лидер также предложил привлечь к работе в своей администрации Нурмагомедова и Махачева. Необычная кадровая инициатива прозвучала на фоне поисков нового пресс-секретаря после ухода Кэти Закарии, продержавшейся на посту всего пять дней.

Напомним, Life.ru сообщал о скандальном увольнении пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарии, которая продержалась на посту всего пять дней. Её дебютный брифинг 13 октября продолжался лишь 14 минут, за которые она успела ответить на вопросы трёх СМИ. Выступление вызвало шквал критики, а журналисты также выяснили, что Закария не сдала экзамен на получение адвокатской лицензии в Калифорнии, хотя представлялась юристом. Дональд Трамп публично посоветовал сотруднице пересмотреть своё решение работать в Белом доме, а 16 октября стало известно о её увольнении. Несмотря на это, Закария поблагодарила президента за возможность поработать в его администрации. Позднее Трамп заявил, что не намерен торопиться с назначением нового пресс-секретаря.