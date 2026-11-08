Президент США Дональд Трамп поделился в своей социальной сети Truth Social сатирическим ИИ-мультфильмом, в котором бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) избивают журналистов во время пресс-конференции в Белом доме. Среди участников вымышленной сцены оказались российские бойцы Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.

Махачев и Нурмагомедов появились в мультфильме Трампа о Белом доме. Видео © Truth Social / Donald J. Trump

В ролике глава UFC Дана Уайт занимает место за трибуной для брифингов и объявляет, что заручился поддержкой известных спортсменов. Когда журналисты начинают задавать вопросы, Уайт вызывает бойцов, чтобы те разобрались с представителями прессы.

Одним из первых на вызов откликается Нурмагомедов. Он хватает журналиста, задавшего вопрос о том, представляет ли Трамп угрозу демократии, и проводит против него борцовский приём. «Давай теперь поговорим», — говорит боец, удерживая корреспондента на полу. Затем в дело вступает Махачев. Он хватает другого журналиста, заявившего, что тот не чувствует себя в безопасности, и выносит его из помещения. В мультфильме также появляются другие звёзды UFC, которые применяют силовые приёмы к представителям СМИ.

В финале ролика Трамп заглядывает в зал, где журналисты лежат без сознания, а вокруг разбросана мебель. На вопрос американского лидера о том, как прошла пресс-конференция, Уайт отвечает, что она была «жаркой, но в основном мирной». Трамп одобрительно реагирует на его слова.

Напомним, накануне Дональд Трамп позвал российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева на работу в пресс-службу Белого дома. Соответствующую инициативу американский лидер озвучил в обращении к главе UFC Дане Уайту, которому предложил занять пост пресс-секретаря президента.

Ранее Дональд Трамп опубликовал созданный искусственным интеллектом ролик, на котором он играет с тигром. Видео появилось вскоре после того, как американский президент поделился реальными кадрами нападения хищника на посетителя британского зоопарка. Эти публикации вызвали критику в соцсетях.