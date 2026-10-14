«С природой шутки плохи»: Трамп показал, как «укрощает» тигра после трагедии в Британии

Президент США Дональд Трамп опубликовал созданный искусственным интеллектом ролик, на котором он играет с тигром. Видео появилось вскоре после того, как американский президент поделился реальными кадрами нападения хищника на посетителя британского зоопарка. Эти публикации вызвали критику в соцсетях.

Трамп опубликовал ИИ-видео с тигром после гибели мужчины в британском зоопарке. Видео © X/ gardnerakayla

Трагедия произошла 10 октября в Йоркширском парке дикой природы неподалёку от Донкастера. Посетитель по имени Уильям Чепмен самостоятельно перебрался через ограждение и оказался в вольере с амурским тигром по кличке Алтай.

13 октября Трамп разместил в своей соцсети Truth Social запись нападения, сопроводив её словами: «С природой шутки плохи!». Позднее он опубликовал ещё один ролик, на этот раз сгенерированный нейросетью, где сам взаимодействует с тигром.

После публикации кадров настоящего происшествия семья погибшего попросила прекратить распространение видеозаписей. Родственники заявили, что их появление в интернете причиняет им дополнительные страдания.

Полиция Южного Йоркшира также призвала пользователей не делиться видео нападения. В самом парке сообщили, что тигр Алтай не пострадал и усыплять его не собираются. После трагедии зоопарк временно закрыли, а местные власти начали проверку обстоятельств случившегося.