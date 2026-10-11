Мужчина решил поиграть с тиграми и погиб от лап хищника в зоопарке Британии
В британском зоопарке Yorkshire Wildlife Park мужчина забрался в вольер с тигром и погиб от лап хищника. Несмотря на попытки отпугнуть, зверь напал на человека. Полученные травмы оказались смертельными, сообщила газета The Guardian со ссылкой на полицию Южного Йоркшира.
Тигр напал на человека в британском зоопарке. Видео © X / Mason
Всё происходило на глазах у посетителей и сотрудников зверинца. Мужчина решил «поиграть с тиграми» и неожиданно перелез через защитное ограждение. Один из хищников заинтересовался незваным «гостем» и напал на него. За кадром были слышны голоса зрителей и сотрудников, которые криками старались отпугнуть тигра.
«На место прибыли экстренные службы, однако, к сожалению, несмотря на все усилия медиков, была констатирована смерть мужчины», — приводит издание заявление полиции.
После происшествия сотрудников зоопарка попросили вывести посетителей, а сам парк временно закрыли до конца воскресенья. Тигр не пострадал и остался в вольере. По данным полиции, для остальных людей опасности нет.
Ранее в индийском округе Гадчироли штата Махараштра тигр убил грибника. Семья нашла в лесу тело 45-летнего мужчины без ног. На останках обнаружили следы когтей и зубов тигра.
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Обложка © X / Mason