В Индии тигр напал на грибника в лесу и отгрыз ему ноги

В индийском округе Гадчироли, штат Махараштра, семья обнаружила в лесу тело 45-летнего мужчины без ног. Об этом сообщила газета The Times of India.

Балу Виттхал пошел в лес по грибы, но домой он так и не вернулся. Тогда родные вместе с соседями отправились на поиск мужчины. Обнаружили Виттхала уже мёртвым и без ног, одна из них лежала в нескольких метрах от тела. На трупе остались следы от когтей и зубов тигра. Вероятно, вторую ногу хищник съел.

«Этот инцидент вызвал повышенную обеспокоенность среди жителей деревни, которые регулярно ходят в леса за дровами, листьями тенду и сезонными лесными продуктами», – говорится в материале.

Отмечается, что сам Балу зарабатывал именно на добыче лесных ресурсов. Его семье теперь выплатят 50 тысяч рупий в качестве компенсации.

Ранее появились уникальные кадры, снятые сотрудниками Службы безопасности президента во время недавней поездки Владимира Путина по Приморскому краю. На видео, которое опубликовал журналист Павел Зарубин, запечатлена встреча главы государства с амурским тигром, которая произошла прямо на лесной дороге.