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Регион
Опубликовано 6 сентября, 08:51

«Хозяин тайги»: Служба безопасности сняла на видео прогулку тигра перед машиной Путина

ФСО сняла на видео прогулку тигра перед машиной Путина в Приморье

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Появились уникальные кадры, снятые сотрудниками Службы безопасности президента во время недавней поездки Владимира Путина по Приморскому краю. На видео, которое опубликовал журналист Павел Зарубин, запечатлена встреча главы государства с амурским тигром, которая произошла прямо на лесной дороге.

Появились кадры встречи Путина с тигром в Приморье. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

На опубликованных кадрах с телефона сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО) видно, как крупный хищник неторопливо выходит на трассу и идёт прямо перед автомобилем президентского кортежа. Тигр не проявляет агрессии и некоторое время движется впереди машины, после чего сворачивает в лес. Съёмка велась с безопасного расстояния, но позволяет отчётливо рассмотреть грациозного зверя.

«Идёт прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги!» — с улыбкой рассказал президент, отметив, что ему «было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал эту встречу хорошим знаком и связал её с ростом популяции амурского тигра. Он напомнил, что благодаря усилиям президента и поддержке АНО «Тигр» численность хищников в регионе удалось поднять до 550–600 особей. Владимир Путин также напомнил, что в России обитает самый крупный тигр в мире — уссурийский, который является символом силы и величия Дальнего Востока.

«На великого человека выходит великий хищник»: Глава Минвостока объяснил встречу Путина с тигром в тайге
«На великого человека выходит великий хищник»: Глава Минвостока объяснил встречу Путина с тигром в тайге

Напомним, на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин поделился неожиданным дорожным инцидентом: в приморской тайге его машину внезапно пересёк амурский тигр. Глава государства с улыбкой описал, как зверь неторопливо шествовал прямо перед капотом, поигрывая хвостом, и совершенно не собирался уступать дорогу.

Больше новостей о решениях президента и внутренней политике страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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