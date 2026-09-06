«Хозяин тайги»: Служба безопасности сняла на видео прогулку тигра перед машиной Путина

Появились уникальные кадры, снятые сотрудниками Службы безопасности президента во время недавней поездки Владимира Путина по Приморскому краю. На видео, которое опубликовал журналист Павел Зарубин, запечатлена встреча главы государства с амурским тигром, которая произошла прямо на лесной дороге.

Появились кадры встречи Путина с тигром в Приморье. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

На опубликованных кадрах с телефона сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО) видно, как крупный хищник неторопливо выходит на трассу и идёт прямо перед автомобилем президентского кортежа. Тигр не проявляет агрессии и некоторое время движется впереди машины, после чего сворачивает в лес. Съёмка велась с безопасного расстояния, но позволяет отчётливо рассмотреть грациозного зверя.

«Идёт прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги!» — с улыбкой рассказал президент, отметив, что ему «было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал эту встречу хорошим знаком и связал её с ростом популяции амурского тигра. Он напомнил, что благодаря усилиям президента и поддержке АНО «Тигр» численность хищников в регионе удалось поднять до 550–600 особей. Владимир Путин также напомнил, что в России обитает самый крупный тигр в мире — уссурийский, который является символом силы и величия Дальнего Востока.

Напомним, на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин поделился неожиданным дорожным инцидентом: в приморской тайге его машину внезапно пересёк амурский тигр. Глава государства с улыбкой описал, как зверь неторопливо шествовал прямо перед капотом, поигрывая хвостом, и совершенно не собирался уступать дорогу.