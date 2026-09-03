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Регион
Опубликовано 3 сентября, 06:48

«Хвостиком машет и не уходит»: Путин рассказал о встрече с тигром в тайге

Путин рассказал о встрече с амурским тигром во время поездки по Дальнему Востоку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John J Brown

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John J Brown

Во время недавней поездки по Дальнему Востоку президенту РФ Владимиру Путину удалось увидеть амурского тигра в дикой природе. Он рассказал об этой встрече на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Владимир Путин рассказал о встрече с тигром. Видео © Life.ru

Путин отметил, что поездка позволила ему наблюдать природное богатство Дальнего Востока. Президент также поблагодарил губернатора Приморья Олега Кожемяко за организацию двухдневного пребывания в регионе.

«На машине ехали по полю, выходит тигр, идёт прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит, хозяин тайги», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что одним из заметных событий первого дня ВЭФ стало появление во Владивостоке масштабной скульптуры амурского тигра. Конструкцию из стали изготовили петербургские мастера художественной ковки, а после завершения форума её перевезут в Приморье.

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Милена Скрипальщикова
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