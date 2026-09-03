«На великого человека выходит великий хищник»: Глава Минвостока объяснил встречу Путина с тигром в тайге

Глава Минвосторазвития Алексей Чекунков отреагировал на историю Владимира Путина о неожиданной встрече с амурским тигром в приморской тайге. По словам министра, этот случай ещё раз доказывает, что президент России — особенный человек.

Чекунков отметил, что даже для опытных таёжников, проводящих в дикой среде много времени, столкновение с таким зверем считается редкой удачей.

«На великого человека выходит великий хищник. Я знаю, что даже для людей, которые очень много времени проводят в тайге, вот так встретиться с тигром в фактически дикой природе — это очень редкая удача. Поэтому, видимо, Владимир Владимирович такой особенный человек», — приводит слова Чекункова ИС «Вести».

Министр добавил, что медведей на Дальнем Востоке встречают часто, а вот тигров — не очень. Сам он видел только след полосатого хищника.

Напомним, на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин поделился неожиданным дорожным инцидентом: в приморской тайге его машину внезапно пересёк амурский тигр. Глава государства с улыбкой описал, как зверь неторопливо шествовал прямо перед капотом, поигрывая хвостом, и совершенно не собирался уступать дорогу.

Благодаря многолетним природоохранным программам, в реализации которых принимает участие президент России Владимир Путин, популяция амурского тигра в стране значительно выросла — с нескольких десятков в середине XX века до примерно 750–780 особей в наши дни. Кроме того, Россия активно участвует в международных проектах. Так, в 2026 году четыре амурских тигра были переданы Казахстану для восстановления популяции этого редкого хищника в республике, где он исчез около 80 лет назад.