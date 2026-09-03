«Лучшее доказательство успеха»: Эколог раскрыл, что на самом деле показала встреча Путина с тигром

Рассказ президента России Владимира Путина о встрече с амурским тигром на Дальнем Востоке стал наглядным примером восстановления популяции редкого хищника. Об этом в беседе с Life.ru заявил эколог Илья Рыбальченко. По словам специалиста, сам эпизод с тигром нельзя считать абсолютным доказательством успеха программы сохранения вида, однако он хорошо показывает изменения, которые произошли за последние десятилетия.

Рассказ Владимира Путина на ВЭФ действительно хорошо иллюстрирует важный факт: амурский тигр снова стал обычным, хотя и редким, обитателем значительной части дальневосточной тайги. Илья Рыбальченко Эколог

Эколог напомнил, что численность амурских тигров значительно выросла. Если в середине XX века в природе оставались лишь несколько десятков таких животных, то сейчас, по последним данным учёта, их насчитывается около 750–780.

«Но биологически одна такая встреча — не «100-процентное доказательство» успеха программы. Это скорее яркий кадр из очень большой статистической картины», — пояснил специалист.

Рыбальченко также рассказал, почему хищник мог спокойно идти перед автомобилем президента. По его словам, тигры часто используют лесные дороги и просеки как удобные маршруты.

«Тигры довольно охотно используют лесные дороги, просеки и другие линейные маршруты для передвижения, если человеческое беспокойство на них невелико», — заявил эколог.

Он добавил, что по одной встрече нельзя определить возраст, пол или особенности поведения конкретного животного. Для этого нужны дополнительные наблюдения и данные исследований.

Напомним, ранее во время поездки по Дальнему Востоку Путину удалось увидеть амурского тигра в дикой природе. Он рассказал об этой встрече на пленарной сессии ВЭФ. Путин отметил, что поездка позволила ему наблюдать природное богатство Дальнего Востока. Президент также поблагодарил губернатора Приморья Олега Кожемяко за организацию двухдневного пребывания в регионе.