Байкал, Амур и редкие хищники: Путин обозначил главные задачи по защите природы

Чувствительные экосистемы и места обитания редких животных останутся под особой защитой государства. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Особое внимание власти намерены уделять озеру Байкал и крупнейшим дальневосточным рекам, включая Амур и Лену. Эти природные объекты требуют бережного отношения из-за их уникальности и экологической ценности. В число приоритетов также вошло сохранение амурского тигра, дальневосточного леопарда и других редких животных. Путин назвал их природным богатством не только региона, но и всей страны.

Глава государства подчеркнул, что защита отдельных видов неразрывно связана с сохранением среды их обитания. Речь идёт о комплексной работе, которая должна охватывать водоёмы, леса и другие уязвимые территории.

Во время недавней поездки по Дальнему Востоку Владимир Путин увидел амурского тигра в дикой природе. По словам президента, хищник вышел перед автомобилем, шёл рядом и махал хвостом, не желая уходить. Глава государства назвал зверя хозяином тайги и отметил природное богатство региона.