Кожемяко объяснил, почему тигр помахал хвостом перед машиной Путина

Амурский тигр, встретившийся президенту России Владимиру Путину во время поездки по Приморью, мог таким образом «поблагодарить» главу государства за работу по сохранению популяции хищников. Так встречу в шутливой форме прокомментировал губернатор края Олег Кожемяко.

«Повиляв хвостом, тигр как бы выразил благодарность за проделанную работу по увеличению популяции. Никто не сделал больше для популяции тигра, чем президент. Это хороший знак, мне кажется», — сказал губернатор.

Кожемяко уточнил, что сам при встрече президента с хищником не присутствовал. Это произошло на юге Приморского края.

О неожиданном знакомстве Путин рассказал во время пленарного заседания Восточного экономического форума. По словам президента, тигр вышел на дорогу прямо перед автомобилем и некоторое время спокойно шёл впереди.