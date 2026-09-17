Ночной гость из тайги: Тигр пришёл на охоту в село под Хабаровском

Амурский тигр ночью забрёл в село Маяк Хабаровского края и попытался утащить дворовую собаку. О появлении краснокнижного хищника сообщили местные жители, после чего власти предупредили население об опасности. Об этом пишет SHOT.

Зверя заметили в жилой части населённого пункта. По словам очевидцев, ночью он добрался до собаки, однако добычу в итоге бросил возле будки.

После случившегося сельчан попросили временно отказаться от походов в лес, без необходимости не выходить из домов в тёмное время суток и внимательнее следить за детьми и домашними животными. При себе жителям рекомендуют иметь фальшфейеры, сигналы охотника или другие средства отпугивания.

По данным SHOT, с начала года в Хабаровском крае отловили шесть амурских тигров, приблизившихся к населённым пунктам. После осмотра животных возвращали в естественную среду обитания.

Осенью вероятность подобных встреч возрастает. Изюбри и косули меняют маршруты во время сезонных перемещений и гона, вслед за добычей идут и крупные хищники. К тому же подрастающие тигрята начинают нуждаться в большем количестве пищи и из-за неопытности могут чаще оказываться возле деревень.

Ранее Life.ru рассказывал, что жителю Приморья, у которого тигр загрыз собаку, передали щенка в качестве компенсации. В рамках программы пострадавшим от краснокнижных хищников также компенсируют потерю других домашних и сельскохозяйственных животных.