Президентский иммунитет: Путин приказал не трогать «подрезавшего» его тигра в тайге

Необычная встреча произошла во время поездки президента РФ Владимира Путина по Приморскому краю: прямо перед автомобилем президента появился тигр. Глава государства распорядился не вмешиваться в поведение хищника. О решении президента рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова передал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Как рассказал Дмитрий Песков, Путин приказал тигра не трогать и никак ему не мешать», — пересказал Зарубин слова представителя Кремля.

Напомним, что амурского тигра в естественной среде Владимир Путин увидел во время недавней поездки по Дальнему Востоку. Отдельную благодарность Путин выразил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, который организовал для него двухдневное пребывание в регионе.