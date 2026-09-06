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Регион
Опубликовано 6 сентября, 12:42

Президентский иммунитет: Путин приказал не трогать «подрезавшего» его тигра в тайге

Путин приказал не трогать тигра, который «подрезал» его машину в тайге Приморья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Необычная встреча произошла во время поездки президента РФ Владимира Путина по Приморскому краю: прямо перед автомобилем президента появился тигр. Глава государства распорядился не вмешиваться в поведение хищника. О решении президента рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова передал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Как рассказал Дмитрий Песков, Путин приказал тигра не трогать и никак ему не мешать», — пересказал Зарубин слова представителя Кремля.

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Напомним, что амурского тигра в естественной среде Владимир Путин увидел во время недавней поездки по Дальнему Востоку. Отдельную благодарность Путин выразил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, который организовал для него двухдневное пребывание в регионе.

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Милена Скрипальщикова
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