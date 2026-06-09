Белый дом опубликовал видео с Трампом под трек «67» российского певца Gazan

Белый дом опубликовал видео с Дональдом Трампом, танцующим под трек «67 (Six Seven)» российского музыканта Gazan. Ролик появился в официальном TikTok-аккаунте администрации президента и мгновенно стал вирусным.

Белый дом выпустил TikTok с Трампом и мемом «сикс-севен». Видео © TikTok/ The White House

«Аккаунт Белого дома в Тиктоке выложил, как Трамп танцует под мою песню «Сикс-Севен». Сказать что я в шоке… это ничего не сказать», — написал артист в своём телеграм-канале.

Такая волна популярности среди иностранной аудитории не могла не подтолкнуть артиста создавать больше композиций на подобную тематику. Gazan добавил, что планирует выпустить ещё много классных песен про разные мемы.

Тем временем зумеры по всему миру широко отметили неофициальный праздник «сикс-севен». Наиболее массовая акция прошла в Нью-Йорке, где сотни участников собрались в одном из парков, синхронно произнесли вирусную фразу и показали характерный жест. Аналогичные встречи состоялись и в других странах, а пользователи активно делились фото и видео в соцсетях. Мем продолжает набирать обороты.

При этом ранее Белый дом опубликовал в TikTok видео с Дональдом Трампом, произносящим слова «сикс-севен», и креатив зашёл далеко не всем подписчикам. Ролик появился в официальном аккаунте администрации президента, на который подписаны уже 6,7 миллиона человек. Многие пользователи оставили язвительные комментарии: одни заметили, что бензин сейчас как раз по 6,7 доллара за галлон, другие с издёвкой призывали Обаму вернуться, третьи обвинили власти в том, что они готовы на что угодно, кроме снижения цен на топливо.