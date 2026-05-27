Внуки заставили Трампа запостить мем 67 в акканунте Белого дома

Белый дом опубликовал видео с главой США Дональдом Трампом, произносящим слова six seven — популярный молодёжный мем. Видео появилось в набравшем 6,7 миллиона подписчиков TikTok-аккаунте администрации президента.

Креатив зашёл не всем. Многие пользователи оставили язвительные комментарии: «к слову, бензин по 6.7 долларов за галлон», «[бывший президент США Барак] Обама, пожалуйста, вернись», «что угодно, кроме снижения цен на топливо».

Вирусный брейнрот-мем «Six seven» (или просто 67), который подростки поколения Альфа бессмысленно выкрикивают в любых ситуациях, имея в виду недоумение или и вовсе ничего конкретного. Он родился из припева песни «Doot Doot (6 7)» американского рэпера Skrilla — музыканту просто показалось, что эти цифры классно звучат. Широкое распространение фраза получила после того, как школьный баскетболист из США Тейлен Кинни начал повторять её на камеру и придумал под неё характерный жест. Ранее тренд поддержал папа Римский Лев XIV.

Стремление идти в ногу с молодым поколением может не спасти Дональда Трампа от нарастающих экономических проблем. Эксперты считают, что инфляция, дорогой бензин и волна банкротств малого бизнеса в США могут обернуться для республиканцев потерей контроля над Конгрессом по итогам ноябрьских выборов.