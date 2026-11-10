Гипотетический поединок Дональда Трампа и Джо Байдена мог бы закончиться гораздо быстрее, чем политическая борьба между ними. По крайней мере, в победе действующего президента США не сомневается глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт. Он уверен, что бывший американский лидер не продержался бы против соперника до конца боя.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном исходе такой встречи на ринге, руководитель UFC высоко оценил физическую форму и выносливость Трампа. Уайт назвал главу Белого дома одним из самых сильных и стойких людей, которых ему доводилось встречать. По его мнению, у Байдена практически не было бы шансов избежать досрочного поражения.

«Так бы и случилось. Это было бы очень плохо», — заявил Уайт, говоря о вероятном нокауте экс-президента.

Глава UFC не стал подробно разбирать возможную тактику соперников или условия гипотетического поединка, однако дал понять, что считает преимущество Трампа очевидным.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп в шутку предложил назначить главу UFC Дану Уайта пресс-секретарём Белого дома. В качестве его потенциальных помощников американский президент перечислил известных бойцов, среди которых оказались Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Позже Трамп объяснил, что не собирался всерьёз привлекать звёзд смешанных единоборств к работе в своей администрации.