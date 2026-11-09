Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил взамен за масштабные поставки вооружений Украине при администрации Джо Байдена. По его словам, Киев располагал лучшим американским оружием, однако Соединённые Штаты не извлекли из этой помощи никакой выгоды. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью CBS News.

«У них было лучшее оружие на Земле, а мы ничего за это не получили», — подчеркнул Трамп.

Журналист возразил американскому лидеру, предположив, что благодаря военной поддержке США удалось обеспечить «независимость Украины». Однако Трамп с такой оценкой не согласился и, усмехнувшись, заявил, что говорить о достигнутом результате пока преждевременно.

Президент также вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена. По словам Трампа, прежняя администрация передала Киеву деньги и вооружения на 350 миллиардов долларов, не потребовав ничего взамен. Американский лидер считает, что европейские союзники могли бы оплатить эти поставки.

При этом Трамп уточнил, что США продолжают снабжать Украину оружием, но теперь делают это на коммерческой основе. По его словам, Вашингтон продаёт вооружения европейским странам по полной стоимости, после чего те передают их Киеву.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп объяснил новую схему поставок американского оружия Украине за счёт Европы. Глава Белого дома подчеркнул, что союзники оплачивают полную стоимость вооружений, и вновь обвинил администрацию Байдена в неоправданных расходах.