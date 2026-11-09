Президент США Дональд Трамп заявил, что мир на Украине будет достигнут, однако сама страна по итогам урегулирования конфликта окажется «немного другой формы». Такое мнение американский лидер высказал в интервью CBS News.

«Думаю, мы этого добьёмся. И думаю, что это случится, и в конечном счёте Украина будет немного другой формы», — сказал глава Белого дома.

По словам главы Белого дома, Россия и Украина уже «очень близки» к достижению договорённостей. При этом Трамп выразил уверенность, что конфликт удастся завершить.

Американский президент не уточнил, какие именно изменения он подразумевает, говоря о будущем облике Украины. Конкретные условия предполагаемого мирного соглашения и сроки его заключения также не раскрываются.

Заявление прозвучало накануне нового раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Встреча представителей сторон запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби. Предполагается, что участники обсудят урегулирование конфликта, взаимные гарантии безопасности и меры по снижению напряжённости.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп заявил о приближении России и Украины к мирному соглашению. По словам американского лидера, стороны подошли к этапу, когда могут перейти к заключению договорённостей.