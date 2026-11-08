Украинский лидер Владимир Зеленский своим одобрением победы демократов на выборах в Конгресс США подтвердил, что выступает против американского президента Дональда Трампа и его мирных инициатив. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Зеленский всегда был и действовал против Трампа и против мира. Просто раньше он лучше это скрывал. Мирные инициативы президента Трампа увенчаются успехом, несмотря на воинственное сопротивление», — написал Дмитриев.

Поводом для его заявления стала реакция Зеленского на результаты промежуточных выборов в США, прошедших 3 ноября. В интервью немецкому телеканалу ZDF украинский политик приветствовал успех демократов, отметив их готовность наращивать помощь Киеву. При этом он поблагодарил и республиканцев, выразив надежду на сохранение двухпартийной поддержки Украины. По словам Зеленского, увеличение американских поставок вооружений и финансовой помощи может повлиять на позицию Москвы и приблизить переговоры.

По итогам голосования Демократическая партия обеспечила себе большинство в обеих палатах Конгресса. Сейчас Палату представителей и Сенат контролируют республиканцы, однако с 3 января 2027 года законодательная власть перейдёт к новому, 120-му созыву. Помимо конгрессменов, 3 ноября американцы выбирали губернаторов и представителей местных органов власти.

Ещё до голосования Дмитриев обвинял Зеленского в попытках ослабить позиции республиканцев перед промежуточными выборами в США. 2 ноября глава РФПИ раскритиковал украинского политика за очередные претензии к Трампу. Поводом стало интервью Зеленского американскому телеканалу Fox News, в котором тот предложил Вашингтону добиваться энергетического перемирия с Россией. Дмитриев тогда заявил, что Киев продолжает оказывать политическое давление на республиканцев.

После победы демократов первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился, что смена большинства в Конгрессе поможет Зеленскому. 5 ноября сенатор заявил, что внешнеполитический курс Вашингтона преимущественно определяют президент и госсекретарь. По его оценке, демократы смогут влиять на финансирование отдельных инициатив, но Трамп сохранит право вето на решения законодателей.