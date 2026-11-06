В Кремле положительно оценили необычный формат российско-американских контактов, при котором гуманитарные инициативы первой леди США Мелании Трамп соседствуют с политическими переговорами на высшем уровне. Поводом стали сразу две встречи спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева в Вашингтоне — сначала с супругой американского лидера, а затем с самим Дональдом Трампом. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прекрасно дополняют, это очень хорошая практика», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о сочетании политического и гуманитарного взаимодействия Москвы и Вашингтона.

Накануне Дмитриев принял участие в мероприятии в Белом доме, организованном Меланией Трамп. Первая леди США собрала представителей России и Украины, чтобы подвести итоги гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Российскую сторону, помимо спецпредставителя президента, представляла уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. От Украины присутствовали глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Особенностью встречи стало то, что представителям двух конфликтующих государств удалось собраться в Белом доме благодаря договорённостям о временном прекращении огня. Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября и позволил доставить в Алешки продовольствие, лекарства и другие необходимые грузы. По данным американской администрации, в ходе операции эвакуировали почти 800 человек. Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп от имени Владимира Путина и подчеркнул, что российский президент лично давал указания для выполнения гуманитарных договорённостей.

После мероприятия спецпредставитель российского лидера отдельно встретился с Дональдом Трампом. Американский президент подтвердил факт беседы, однако её содержание раскрывать не стал. При этом он выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта и допустил подготовку масштабного соглашения, которое затронет не только Украину, но и систему безопасности всей Европы. Следующий раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби.