Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев подарил первой леди США Мелании Трамп картину 11-летней Лидии из Алешек Херсонской области, которая переехала в Туапсе. Момент передачи подарка попал в официальную трансляцию мероприятия в Белом доме.

На рисунке девочка оставила короткое послание супруге американского президента: «Я люблю Меланию». Картину Дмитриев вручил во время встречи, посвящённой гуманитарной операции в Алешках.

Выступая на встрече, Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп за участие в организации гуманитарной миссии. Он также передал слова признательности от президента России Владимира Путина.

Мероприятие состоялось 5 ноября в Вашингтоне. В Белом доме собрались представители России и Украины, чтобы обсудить результаты временного прекращения огня, согласованного при посредничестве первой леди США.

Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. За это время в Алешки доставили гуманитарную помощь, а жители получили возможность покинуть город по согласованным маршрутам. Сама первая леди США выразила надежду, что достигнутые договорённости станут основой для дальнейшего взаимодействия России и Украины в гуманитарной сфере.