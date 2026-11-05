«Я люблю Меланию»: Девочка из Алешек передала первой леди США трогательный подарок
Дмитриев подарил Мелании Трамп картину 11-летней девочки из Алешек
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Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев подарил первой леди США Мелании Трамп картину 11-летней Лидии из Алешек Херсонской области, которая переехала в Туапсе. Момент передачи подарка попал в официальную трансляцию мероприятия в Белом доме.
На рисунке девочка оставила короткое послание супруге американского президента: «Я люблю Меланию». Картину Дмитриев вручил во время встречи, посвящённой гуманитарной операции в Алешках.
Выступая на встрече, Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп за участие в организации гуманитарной миссии. Он также передал слова признательности от президента России Владимира Путина.
Мероприятие состоялось 5 ноября в Вашингтоне. В Белом доме собрались представители России и Украины, чтобы обсудить результаты временного прекращения огня, согласованного при посредничестве первой леди США.
Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. За это время в Алешки доставили гуманитарную помощь, а жители получили возможность покинуть город по согласованным маршрутам. Сама первая леди США выразила надежду, что достигнутые договорённости станут основой для дальнейшего взаимодействия России и Украины в гуманитарной сфере.
Ранее Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области станет началом более широкого мирного процесса. Она подчеркнула, что временное прекращение огня позволило местным жителям свободно передвигаться, получать продовольствие, чистую воду и медикаменты без постоянной угрозы атак.