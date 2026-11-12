Российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова и остальных участников массовой драки с бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили задержали в Абу-Даби. Всех доставили в полицию для выяснения обстоятельств конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Участники драки задержаны для выяснения обстоятельств и опроса», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Life.ru сообщал, что Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова и его друзей в групповом избиении. По словам грузинского спортсмена, конфликт произошёл 11 ноября в холле гостиницы, когда он давал интервью перед турниром борцовской лиги RAF. Боец утверждает, что к нему со спины подошли около 20 человек и начали наносить удары ему и его товарищу. После потасовки Двалишвили опубликовал кадры, на которых видны повреждения его лица.

Как уточнял спортивный журналист Ариэль Хельвани, в полицейский участок доставили в том числе самого Двалишвили и его друга. По сведениям журналиста, грузинский спортсмен не собирается подавать заявление, однако правоохранители решили опросить всех участников, поскольку инцидент произошёл в общественном месте и попал на камеры.

Противостояние Двалишвили с семьёй Нурмагомедовых продолжается не первый год. В январе 2025-го грузинский боец победил родного брата Усмана — Умара Нурмагомедова — на турнире UFC 311, защитив чемпионский пояс в легчайшей весовой категории. Россиянин тогда потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

После нынешней потасовки на сторону Усмана встал чемпион UFC Ислам Махачев. Он напомнил о конфликте, произошедшем летом в Тбилиси, когда Двалишвили ударил дагестанского борца Ахмеда Гаджимагомедова. По версии Махачева, именно тот эпизод стал причиной обострения отношений между спортсменами.