Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев выступил в защиту Усмана Нурмагомедова после его драки с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. Российский спортсмен заявил, что причиной конфликта стали действия самого грузина, который ранее в июле ударил дагестанца Ахмеда Гаджимагомедова и оскорбил его семью. Свою позицию Махачев изложил в Instagram*.

«Тем, кто сейчас осуждает Усмана и ребят, пишет в их адрес оскорбления. Почему вы молчали, когда Мераб ни за что ударил дагестанского борца и задел его честь?» — написал чемпион UFC.

Махачев напомнил о столкновении, произошедшем летом в Тбилиси. Тогда Двалишвили ударил призёра чемпионата мира по вольной борьбе Ахмеда Гаджимагомедова, который потребовал объяснений за оскорбительные слова в адрес Умара Нурмагомедова.

«То, что произошло сегодня, Мераб начал у себя на родине, позволив себе ударить гостя и задев его мать», — подчеркнул российский боец.

Ранее Life.ru сообщал, что Мераб Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова в групповом избиении в гостинице Абу-Даби. По словам грузина, вместе с российским спортсменом к нему подошли около 20 человек. Он утверждал, что нападавшие продолжали избивать его даже после того, как вмешалась охрана.

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