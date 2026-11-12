Российский боец ММА Усман Нурмагомедов и бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили были задержаны в Абу-Даби после массовой драки в гостинице. Вместе с ними правоохранители доставили в полицейский участок и других участников конфликта, сообщил журналист Ариэль Хельвани в соцсети X.

«По последней информации, которую я получаю, все участники конфликта между Мерабом Двалишвили и Усманом Нурмагомедовым, включая самого Мераба и его друга, сейчас находятся в полицейском участке, где их допрашивают. Насколько я понимаю, Мераб не подавал никаких заявлений в полицию. Однако инцидент произошёл в общественном месте и попал на видео, поэтому всех участников доставили в отделение», — написал Хельвани.

Журналист добавил, что главная интрига для него теперь заключается в том, подпишет ли UFC контракт с российским бойцом после такого инцидента.

Потасовка произошла 11 ноября, когда грузинский спортсмен давал интервью перед турниром борцовской лиги RAF. На распространившихся в интернете кадрах видно, как Нурмагомедов подходит к Двалишвили и бьёт его ладонью по лицу. После этого в столкновение вмешиваются другие мужчины, и начинается массовая драка.

Драка Усмана Нурмагомедова и Двалишвили. Видео © X / RedCorner_MMA

Ранее Life.ru сообщал, что Двалишвили обвинил Усмана Нурмагомедова в групповом избиении в отеле Абу-Даби. По словам грузинского спортсмена, нападавшие подошли к нему со спины и продолжали наносить удары даже после вмешательства охраны.