Православные верующие могут пользоваться электронными молитвословами и читать молитвы прямо с экрана смартфона. Однако председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов советует по возможности отдавать предпочтение бумажным книгам. Причину он объяснил в беседе с RT.

По словам общественного деятеля, значение имеет не устройство, с которого человек читает священный текст, а его содержание и внимание самого молящегося. Поэтому использование православных приложений допустимо, особенно в дороге или для людей, которые только начинают знакомиться с церковными традициями.

Главный недостаток смартфона Иванов видит в постоянных отвлекающих факторах. В любой момент на экране может появиться сообщение, уведомление или входящий звонок. Из-за этого человеку сложнее сосредоточиться на молитве.

«Освящённая книга — это святыня, к которой мы относимся с благоговением. Она помогает сосредоточиться, настроиться на молитву, сам вид молитвослова настраивает душу на нужный лад», — отметил Иванов.

Тем, кто предпочитает электронные тексты, общественник порекомендовал заранее включать режим «Не беспокоить» и отключать уведомления. Он также посоветовал внимательно вчитываться в каждое слово, не превращая молитву в механическое произнесение текста.

«Главное — не носитель текста, а состояние сердца», — подчеркнул Иванов.

Ранее Life.ru рассказывал о правилах поведения в православных храмах для тех, кто впервые собирается на богослужение. В частности, посетителям рекомендуют переводить телефоны в беззвучный режим, не разговаривать во время службы и не снимать фото или видео без разрешения. Свечи и записки желательно подавать заранее, чтобы не отвлекать других прихожан. Если человек не знает порядка богослужения, он может ориентироваться на действия окружающих, а при необходимости обратиться за советом к священнику.